كشفت التحقيقات الأولية تفاصيل صادمة فيما بات يُعرف إعلاميا بـ"مذبحة وادي السير" التي شهدتها العاصمة الأردنية عمان، فجر اليوم الأحد، إذ أقدم شاب على قتل اثنين من أشقائه وإصابة ثالث بجروح خطرة، قبل أن ينتحر بالقفز من أعلى جسر عبدون.

وتبين، بحسب تقارير صحفية محلية، أن الجاني طلب المال من أفراد عائلته، لكنهم رفضوا إعطاءه، وعند فجر اليوم التالي، دخل غرفة نوم أشقائه، وذبح شقيقه الأول.

ولاحقا، حاول ذبح شقيقه الثاني، لكنه لم يتمكن من ذلك مباشرة؛ نظرًا لقوة شقيقه الذي حاول الدفاع عن نفسه؛ مما دفع الجاني إلى طعنه مرات عدة في الرقبة وأماكن متفرقة من وجهه، ليلقى حتفه هو الآخر.

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وحاول الجاني قتل شقيقه الثالث الذي قاومه بشدة؛ مما أدى إلى تقطع شرايين يديه، وتلقيه عشرات الطعنات في أماكن متفرقة من جسده، وحالته الصحية حرجة.

واستيقظ أفراد العائلة على أصوات الجريمة، في حين هرب الجاني من المنزل فورا، وأبلغ والد القاتل العائلة والشرطة مباشرة، وفي تلك الأثناء، توجه الجاني إلى أعلى جسر عبدون في عمان وألقى بنفسه، ليلقى حتفه.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الجاني كان يتعاطى المخدرات، ويحمل الجنسية السورية ولديه 6 إخوة، بعضهم يدرس في الجامعة، وتتمتع عائلته بسمعة طيبة في المنطقة التي تقطنها.