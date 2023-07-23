تقرير: الغلاء يحول مدينة أوستن الأمريكية إلى "مكان غريب"

أفاد موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي بأن مدينة أوستن بولاية تكساس، التي اشتهرت حتى وقت قريب بكونها ملاذًا ليبراليًا يقصدها طلبة الجامعات والموسيقيون والفنانون للسكن بأسعار معقولة، تحولت إلى مكان "غريب" يأمل سكانها أن تعود كما كانت عليه.

وقال الموقع إنه منذ اكتشاف المدينة من قبل كبرى شركات التكنولوجيا في العالم وموظفيها الذين يحصلون على رواتب جيدة، فقد تحولت المدينة إلى واحدة من أكثر المدن غلاء في البلاد.

وشهدت أحياء المدينة تطورا ملحوظا، كما ارتفعت أسعار المنازل والإيجارات بشكل كبير مع ارتفاع الطلب على المساكن، لكن شعار "حافظ على أوستن غريبة" بات يرفع من معارضي هذا التطور في المدينة خشية تغيير طابعها "الغريب" .

وبحسب التقرير، ارتفع الطلب على المساكن في مدينة أوستن خلال العقد الماضي، مدفوعًا إلى حد كبير بانتقال شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أبل وتيسلا وأمازون إلى المدينة.

وقد تضاعف متوسط ​​أسعار المنازل في أوستن بين عامي 2011 و2021، كما ارتفع متوسط ​​دخل الأسرة في المدينة من 55 ألف دولار إلى أكثر من 80 ألف دولار في نفس الفترة الزمنية تقريبًا، حسبما ذكرت غرفة تجارة المدينة.

وقد تمت مراجعة اللوائح المتعلقة ببناء المساكن الجديدة في المدينة للتعامل مع أزمة السكن فيها، بما في ذلك القرارات المتعلقة بمساحات البناء وشروط تواجد مواقف السيارات، وفق "بزنس إنسايدر".

ويقول معارضو جهود إعادة التقسيم السكني في المدينة، إن بناء المزيد من المساكن الجديدة سيغير طابع أحيائهم، ويزيد الازدحام، كما سيتسبب بتشريد سكانها المقيمين بها منذ فترة طويلة.

وقالت ليزلي بول عضو مجلس المدينة: "سنعالج معًا التحديات التي تواجهها الأسر ذات الدخل المتوسط ​​ونقدم فوائد حقيقية لأولئك الذين يتطلعون إلى شراء منازل في أوستن والإقامة بها، بالإضافة إلى أولئك الذين يواصلون العمل للبقاء في المدينة".