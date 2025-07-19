الديوان الملكي السعودي ينعى الأمير الوليد بن خالد

نعى الديوان الملكي السعودي، الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، إثر وفاته، اليوم السبت، بعد غيبوبة استمرت معه طيلة 20 عاما.

وأعلن الديوان في منشور له على منصة "إكس"، أن "يوم غد الأحد سيُصلى على الأمير الوليد بعد صلاة العصر في جامع الإمام بن عبدالله في مدينة الرياض.

وكان الأمير خالد قد نعى نجله الأمير الوليد عبر حسابه في "إكس"، قائلا: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعى ابننا الغالي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم".

وأعلن عن إقامة صلاة الرجال في جامع الإمام على الأمير الوليد، بينما تقام صلاة الجنازة للنساء في مستشفى الملك "فيصل التخصصي" بعد صلاة الظهر، يوم الأحد.

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وقال إن العزاء سيقام على مدار 3 أيام ابتداء من يوم الأحد.

وتوفي الأمير الوليد بن خالد، بعد أن قضى نحو 20 عامًا، راقدًا في غيبوبة، إثر تعرضه لحادث سير في عام 2005، سبب له وفاة دماغية.