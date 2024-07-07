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بين شواطئ "آمنة " وأخرى "ملوثة".. أين يسبح اللبنانيون؟

بين شواطئ "آمنة " وأخرى "ملوثة".. أين يسبح اللبنانيون؟
شاطىء شكا في لبنان المصدر: Pinterest
محمد بركة
محمد بركة
07 يوليو 2024، 8:47 ص

أعلن المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان نتائج المسح الشامل بخصوص مدى أمان وصلاحية 37 موقعًا جغرافيًّا للسباحة على طول الشاطئ اللبناني من "عكار" وصولاً إلى "الناقورة".

وكشف التقرير عن وجود 26 موقعًا بحريًّا يحمل تصنيف "جيد إلى جيد جدًا " وآمن للسباحة منها "المنية" في طرابلس، "شاطئ البحصة العام" في البترون، "الشاطئ الشعبي" في جبيل، "الصفرا" في جونية.

وأشار التقرير إلى وجود 6 مواقع مصنّفة "حذرة إلى حرجة غير مأمونة "ونسب التلوث البكتيري في مياهها تعتبر "متوسّطة" وتتعرض للتلوث بشكل متقطع مثل "عكار" و"المنارة " في بيروت و"الشاطئ الشعبي" في صيدا و"الشاطئ الشعبي" في صور. 

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 أما المواقع المصنفة "ملوّثة إلى ملوّثة جدًا " والتي لا تصلح للسباحة، فعددها 5 وهي: "المسبح الشعبي" في طرابلس و"المسبح الشعبي الرملي" في جونية و"جانب المرفأ " في الضبية و"مصب نهر أنطلياس" في أنطلياس و"شاطئ الرملة البيضاء الشعبي" في بيروت.

وتوضح نتائج التقرير تحسن الحالة العامة للشواطئ اللبنانية هذا العام مقارنة بالعام الماضي، إذ شهدت تقدمًا ملحوظًا لـ 9 مواقع وتراجعًا محدودًا لـ 3 مواقع.  

وأكدت الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية تمارا الزين على ضرورة استمرارية تقييم الحالة البيئية لشواطئ لبنان وربطها بالعوامل التي تؤثر فيها على نحو مباشر مثل محطات معالجة المياه المبتذلة ومكبات النفايات وما تحمله معها الأنهار التي تصب في البحر.

 

 

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