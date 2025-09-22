حادث مأساوي يودي بحياة مذيعة مكسيكية خلال درس طيران

توفيت المذيعة المكسيكية ديبورا إستريلا، عن عمر يناهز 43 عامًا، إثر تحطم طائرة أثناء تلقيها درسًا في الطيران، وذلك بالقرب من منطقة صناعية في مدينة غارسيا بولاية نويفو ليون شمالي شرق البلاد. كما لقي نجم التلفزيون والطيار برايان باليستيروس حتفه في الحادث نفسه، ولم يُسجل أي ناجين.

وكانت ديبورا نشرت قبل الحادث بفترة وجيزة عن درس الطيران الذي كانت تخوضه، في محاولة للحصول على رخصة طيار.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أعلنت زميلتها في التقديم ماريا جوليا لافوينتي الخبر المأساوي للمشاهدين أثناء تغطية برنامج الأخبار الصباحية، واصفة شعورها بالحزن الشديد: "كيف لي أن أقول، صباح الخير، وقلوبنا محطمة؟ لا يوجد سبب واحد لرحيل ديبورا عنا، والله وحده يعلم سبب كل شيء".

أخبار ذات علاقة مقتل شخصين في تحطم طائرة صغيرة بكولورادو الأمريكية

وأضافت ماريا: "الاستوديو سيشعر بفراغ هائل من دون رؤيتها وابتسامتها، فهي امرأة عاشت حياتها على أكمل وجه وجلبت الشغف والحيوية لهذه الوظيفة".

واختتمت حديثها بتأكيد أهمية الاستفادة من حياتنا بكل لحظة: "علينا أن نعيش الحياة على أكمل وجه، وأن نفعل ما نحب، وألا نضيع لحظة واحدة".

من جانبه، أكد مانويل غيرا كافازوس، عمدة غارسيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحطم الطائرة ومقتل شخصين، مشيرًا إلى أن الحادث وقع بالقرب من نهر بيسكيريا في منطقة ميتراس الصناعية.

وأشاد المعجبون بالمذيعة على منصات التواصل الاجتماعي، معبرين عن حزنهم العميق، وقال أحدهم: "حلقي عاليًا يا ديبورا، ارقدي في سلام"، بينما كتب آخر: "هكذا سنذكرك دائمًا بابتسامتك الجميلة وشخصيتك الرائعة".