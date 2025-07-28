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16 قتيلاً جراء تصادم مروع بين حافلة وشاحنة في ساحل العاج

16 قتيلاً جراء تصادم مروع بين حافلة وشاحنة في ساحل العاج
سيارة إسعاف في ساحل العاجالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
28 يوليو 2025، 3:10 ص

لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 51 آخرين الأحد في حادث اصطدام بين شاحنة وحافلة ركاب في شمال ساحل العاج، وفق ما أفادت وزارة النقل.

وقالت الوزارة، إن "الحادث وقع بين حافلة متوجهة من سان بيدرو في ساحل العاج إلى واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، وشاحنة مزودة برافعة، قرابة الساعة السادسة من صباح الأحد".

 والغالبية من الحوادث المميتة في ساحل العاج، ناتجة عن سوء حالة الطرق وسرعة القيادة، إلى جانب ممارسات مرورية غير مسؤولة شائعة.

وتحدث مثل هذه الحوادث المميتة بشكل متكرر في ساحل العاج، كما هو الحال في العديد من الدول الأفريقية.

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