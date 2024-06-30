مصرع فتاة سقطت من أعلى جسر في لبنان

لقيت شابة تدعى زينة الغمراوي مساء الأحد، مصرعها إثر سقوطها من أعلى جسر نفق عرمان، في لبنان.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقه أحد المارة، يظهر لحظة سقوط الفتاة من أعلى الجسر، حيت تجمع عدد كبير من الأشخاص حولها.

ونقلت كوادر الإسعاف التابعة للصليب الأحمر، الفتاة إلى المستشفى، حيث أكد الأطباء أن الفتاة توفيت في الحال بعد سقوطها من على الجسر، إذ تبين إصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، وكسور متفرقة بالجسد.

وحضرت قوة أمنية إلى مكان الحادثة، وباشرت التحقيق للوقوف على ملابساتها، ولم يتبين فيما إذا كان هناك شبهة جنائية أو حالة انتحار وراء الحادثة.