جولة في بلدة "إيفورا" البرتغالية عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2027 (صور)

عندما نقول البرتغال نفكر أولًا بمدينتي لشبونة وبورتو اللتين تستقطبان أعدادًا كبيرة من السيّاح على مدار السنة، خاصة خلال فصل الصيف، لكن هل سمعتم يومًا عن بلدة "إيفورا" ؟

إنها عاصمة منطقة " ألينتيخو"، جنوب البلاد، يحدّها من الشمال نهر " تاجوس"، ومن الجنوب منطقة "ألجارفي"، كما أنها تبعد نحو ساعة ونصف الساعة عن العاصمة لشبونة.

واللافت في "إيفورا" التي يبلغ عدد سكانها حوالي 60 ألف نسمة، هو وسط البلدة القديم المُحاط جزئيًا بأسوار تعود إلى القرون الوسطى، الأمر الذي جعلها مُدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي منذ العام 1986.