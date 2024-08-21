استخدم شاب يمني حيلة طريفة لمفاجأة والده بعد فراق دام 10 سنوات، كان الشاب مغترباً فيها في إحدى الولايات الأمريكية.

وانتحل الشاب صفة (نادل) في أحد المقاهي، الذي كان يتواجد فيه والده مع طفل صغير، وقام بتقديم طلب خاطئ، ليتساءل الأب أن هذا الطلب ليس لهما، ليفاجئه نجله بخلع الكمامة والقبعة التي كانت تغطي ملامحه كي لا يتعرف عليه والده بسهولة.

تلك اللحظة التي وثقها الشاب بالاتفاق فيما يبدو مع آخرين، في مقطع مرئي، ظهرت "مؤثرة ومليئة بالمشاعر"، كون الأب بدا للوهلة الأولى مندهشاً وغير مستوعب أن من يقف أمامه هو نجله الغائب بداعي الاغتراب لنحو 10 سنوات.

ونشر الشاب براء الغزالي المقطع المرئي الموثق لتلك اللحظة على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، وأرفقه بمنشور مقتضب قال فيه باللغة الإنجليزية: "بعد 10 سنوات من الفراق، بالكاد تعرف عليّ والدي".

After 10 years apart, my dad barely recognized me Posted by Baraa Alghazali on Sunday, August 18, 2024

وبعدما تعرف الأب على ابنه، واستوعب تواجده أمامه، قام مباشرةً بمعانقته وتقبيله، ليلقى الفيديو الذي نشره "الغزالي" والفكرة التي استخدمها إعجاب رواد الموقع وتفاعلهم.