مسلمو اليونان.. روحانية وقرع طبول في رمضان

مع حلول شهر رمضان المبارك في اليونان، تبدأ العادات الروحانية بالظهور، وتطرأ تغيرات داخل الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم، حيث يطلق المدفع ثلاث مرات إيذاناً بدخول رمضان في آخر يوم من شعبان، ثم قرع الطبول في ضواحي المدينة وكافة القرى التي يقطنها المسلمون، وفقاً للشيخ الدكتور يشار شريف، نائب المفتي السابق لليونان وأستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة أرسطوتاليس الحكومية.

ويوضح يشار شريف لـ"إرم نيوز": "اليونان تفتقد للأجواء التي عشناها والتي يعيشها العالم الإسلامي والتغيرات الجذرية في الحياة اليومية في شهر رمضان.. أما في القرى فنحس بمجيء شهر الصيام".