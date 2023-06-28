روسيا تكشف عن جهاز يعيد عمل القلب بعد السكتات المفاجئة

كشفت مؤسسة "روستيخ" التكنولوجية الروسية عن جهازها الطبي الجديد، والذي يعيد عمل القلب وإطلاق الدورة الدموية بعد السكتة المفاجئة، أو لمصابي الحوادث من الذين تتوقف دورتهم الدموية.

وأفادت المؤسسة في بيان بأنه "في السابق كان يتم توفير هذه المعدات لروسيا من الخارج، والآن نحن نصنع كل شيء لضمان عدم ترك الرعاية الصحية المحلية دون المعدات اللازمة".

وأضافت أن "الجهاز سيساعد في الحد من عدد الوفيات في حالات المرضى الذين يحتاجون إلى تدابير إنعاش عاجلة، كمصابي الحوادث".