روسيا تكشف عن جهاز يعيد عمل القلب بعد السكتات المفاجئة
كشفت مؤسسة "روستيخ" التكنولوجية الروسية عن جهازها الطبي الجديد، والذي يعيد عمل القلب وإطلاق الدورة الدموية بعد السكتة المفاجئة، أو لمصابي الحوادث من الذين تتوقف دورتهم الدموية.
وأفادت المؤسسة في بيان بأنه "في السابق كان يتم توفير هذه المعدات لروسيا من الخارج، والآن نحن نصنع كل شيء لضمان عدم ترك الرعاية الصحية المحلية دون المعدات اللازمة".
وأضافت أن "الجهاز سيساعد في الحد من عدد الوفيات في حالات المرضى الذين يحتاجون إلى تدابير إنعاش عاجلة، كمصابي الحوادث".
وتم تطوير الجهاز بالتعاون مع المعهد المركزي للبحث وتطوير الروبوتات ودعمته وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية مالياً، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم".
ووفق المدير التنفيذي للمؤسسة أوليغ يفتوشينكو، فإنه "في غضون ثلاث سنوات، ستكون روسيا قادرة على سد الاحتياجات من هذه المعدات الطبية".
ويتميز الجهاز الجديد الذي تبلغ تكلفته أقل من ثمن المعدات الأجنبية بنحو النصف تقريباً، بصغر حجمه وخفة وزنه، ما يمكّن من استخدامه في وحدات العناية المركزة، وسيارات الإسعاف.