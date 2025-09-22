الحرائق تتمدد في جبل التركمان وجهود سورية لكبح النيران (فيديو)

تكافح فرق الدفاع المدني في سوريا من أجل كبح تمدد النيران المستعرة في منطقة "جبل التركمان" بريف اللاذقية.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد بؤر النيران المشتعلة فـي جبل التركمان بريف اللاذقية.

ونشرت الوكالة مقطع فيديو وصورًا لفرق الدفاع المدني خلال عمليات إخماد الحريق، وسط جهود متواصلة للسيطرة على النيران ومنع تمددها.

وأخمدت فرق الدفاع المدني وأفواج الإطفاء والفرق الحراجية في اللاذقية، حريقًا اندلع في قرية "كفرته" في ناحية "كنسبا"، فيما تعمل على إخماد حريقين اندلعا بريف المحافظة.

وأوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية، عبد الكافي كيال، أن الحريق الأول اندلع ظهر الأحد في قرية كفرته في ناحية كنسبا، وتمكنت الفرق من السيطرة عليه بعد نحو ثلاث ساعات من العمل المتواصل.

وأشار كيال إلى أن فرق الإطفاء تواصل جهودها لإخماد حريق في منطقة ترتياح قرب سلمى في جبل الأكراد، لافتًا إلى أن وعورة المنطقة ووجود الألغام التي خلفها النظام السابق يعيقان التدخل المباشر، ما استدعى استخدام آليات ثقيلة وفتح طرقات نار باتجاه بؤر النيران.

وأشار إلى أن الحريق الثالث اندلع في منطقة جبل التركمان قرب قرية القصب على طريق السكرية، وامتد على مساحة واسعة من الغابات الحراجية، حيث تعمل الفرق على تطويقه والحد من انتشاره.

وأكد كيال أن الجهات المعنية تواصل جهودها المكثفة للسيطرة على هذه الحرائق خلال الساعات القادمة، والدخول في مرحلة التبريد.