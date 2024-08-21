الفنانة السعودية إلهام علي "أفضل ممثلة آسيوية"

فازت الفنانة السعودية، إلهام علي، بجائزة أفضل ممثلة آسيوية لعام 2024 في مسابقة عالمية بارزة، على حساب نجوم ونجمات من عدة دول آسيوية، بينهم فنانات معروفات من الهند وتركيا.

واختارت لجنة التحكيم في مسابقة "جوائز سبتيموس" أو "Septimius Awards " الفنانة السعودية من بين ثمانية مرشحين، بينهم الفنانة التركية ميليس سيزن التي شاركت في مسلسل "الخائن" الذي تم تصوير نسخة عربية منه.

كما خطفت النجمة السعودية الجائزة، من الممثلة السينمائية والتليفزيونية والمذيعة الهندية، كاريشما تانا، ومواطنتها الفنانة كيرثي سوريش.

وترشحت إلهام علي للمنافسة على جائزة "Septimius Awards"، التي تستضيفها أمستردام كل عام، للمرة الثانية على التوالي، وتوجت هذا العام عن دورها في مسلسل "جريمة قلب" الذي عُرض العام الماضي.

واحتفلت إلهام علي بفوزها عبر صورة لها وهي تحمل درع الجائزة، وكتبت لمتابعي حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: "بنتكم سوتها وجابت لكم جائزة دولية، أفضل ممثلة آسيوية، 2024، نعم الجائزة هويتها سعودية".

وأضافت: "فرحانة موت، برجع لك يا بلدي، وأهديك الجائزة لأنك تستحقين المركز الأول والجوائز العالمية، وبنتكم سوتها وفزت".

ويقام حفل جوائز "Septimius Awards" بشكل سنوي لتكريم الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية والرسوم المتحركة والمسلسلات والسيناريوهات.