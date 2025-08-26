جدل في مصر.. أزمة "أم مكة" تلقي بظلالها على أبنائها

أثارت البلوغر المصرية "أم مكة" الموقوفة في شبهة "غسل أموال"، جدلا واسعا، بعد أن اتهمت إحدى المدارس الخاصة بفصل أبنائها الثلاثة مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد.

وقالت أسرة أم مكة إن إدارة إحدى المدارس الخاصة رفضت استمرار تسجيل أطفالها، مكة وكارما وسليم، متهمة المدرسة بالظلم وتهديد مستقبل أبنائها بسبب قضية والدتهم.

وكتبت صفحة "فسيخ أم مكة" على فيسبوك منشورًا هاجمت خلاله إدارة المدرسة، قائلة: "بأي حق تريدون إخراج مكة وكارما وسليم من المدرسة؟ أمهم لم تُدن بأي تهمة شنيعة، وما زالت في فترة التحقيقات".

وأضافت الأسرة: "هل تهمة نشر أخبار كاذبة تجعل أطفالنا محرومين من الدراسة؟ هذا ظلم علني يضر بمستقبلهم، أين القانون الذي يسمح بذلك؟".

كما أشارت الأسرة إلى حقها في تقديم شكوى رسمية إلى الإدارة التعليمية.

وفي المقابل، نفت وزارة التربية والتعليم ما أشيع، مؤكدة أن الطلاب الثلاثة مسجلون في مدرسة "إيغلز الخاصة لغات" ونقلوا إلى الصفوف الأعلى للعام الدراسي 2025/2026، ولم يتقدم أي ولي أمر بسحب ملفاتهم حتى الآن.

وأوضح المستند الصادر عن إدارة المدرسة أن الأطفال مسجلون رسميا في قاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم ضمن طلاب المدرسة، مؤكدة عدم وجود أي قرار يمنعهم من الدراسة.