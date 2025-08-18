وسط خلافات زواجها.. بيانكا سينسوري "تتقرب" من كيم كارداشيان

أفادت مصادر مقربة أن بيانكا سينسوري، زوجة مغني الراب كاني ويست، بدأت تقرّبًا غير متوقع مع كيم كارداشيان، حيث تُشاركها مشكلات زواجها مع زوجها السابق.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أنهت كيم إجراءات طلاقها من كانييه ويست في 2022، وسط شائعات عن صعوبات في العلاقة بين بيانكا وكانييه، والتي تفاقمت مؤخرًا مع انتشار تكهنات عن احتمال الطلاق.

ووفقًا لموقع "هيت وورلد"، فقد تحسّنت العلاقة بينهما بعد خلافات سابقة حول أسلوب ملابس بيانكا أمام الأطفال وتقليدها أسلوب كيم، حيث ساعد تعديل بيانكا لإطلالاتها الجريئة على تخفيف التوتر.

والتقت كيم كارداشيان وبيانكا مؤخرًا لتناول القهوة، وتبادلتا الحديث حول مشكلات بيانكا مع كانييه، وطلبت نصائح من كيم، بالإضافة إلى عرضها أن تكون وسيطة لتسهيل علاقة أبوية أكثر احترامًا وتنظيمًا بين كيم وكانييه.

وأوضح المصدر أن بيانكا قد تستفيد من دعم كيم إذا قررت الطلاق من كانييه في المستقبل، ما يتيح لها اتخاذ خطوات أكثر وضوحًا في حياتها الشخصية. وتأتي هذه التطورات بينما يقضي الزوجان عطلة مشتركة، رغم استمرار الشائعات التي تشير إلى تدهور زواجهما.

وتجدر الإشارة إلى أن زواج بيانكا وكانييه، الذي بدأ عام 2022، واجه منذ البداية صعوبات، مع انتشار شائعات الانفصال في مناسبات عديدة.

وزادت الأنباء جدلاً بعد أن أطلق كانييه أغنية تحمل اسم "بيانكا"، تحدث فيها عن مشاعره تجاهها، معربًا عن رغبته في عودتها، وانتقاداته لتصرفاتها على الإنترنت، بما في ذلك تغريداته التي أثارت قلقها ونوبات هلعها بحسب المصدر.

وعلى الرغم من ذلك، واصل الزوجان قضاء الوقت معًا، ما أدى إلى تهدئة بعض التكهنات مؤقتًا، بينما يظل مستقبل العلاقة بينهما محل اهتمام الإعلام والمتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.