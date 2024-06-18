كيف انتهت مأساة بائع الحلوى الذي أبكى المصريين؟

وسلمت مؤسسة "حياة كريمة" البائع وسيلة تنقل مريحة "تروسيكل" ليستخدمه في عمله مع عدد من الأجهزة الكهربائية المنزلية والمساعدات العينية، حتى تتمكن أسرته من تحقيق الحد الأدنى من متطلبات المعيشة الآدمية.

وتكفّل عدد من رجال الأعمال بعلاج والدته المريضة، وبناء منزل جديد لأسرته بعد تهدم منزله القديم المتواضع.

وكانت حالة تعاطف واسعة بلغت حدّ البكاء سادت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر؛ بسبب مقطع فيديو لأحد الباعة البسطاء، يظهر فيه وهو يلقي ببضاعته في الشارع يأسًا من عدم بيع أي قطعة.

وتفاعل عدد من رجال الأعمال مع المقطع المصور، مطالبين بأي معلومات تمكنهم من الوصول إلى صاحب الفيديو بهدف مساعدته.

وتبيّن أن الفيديو يعود لشخص يدعى "محمود حسين"، الملقب بـ"أبو رحمة" وهو اسم ابنته الكبرى، ويناديه البعض باسم "عم حسن".