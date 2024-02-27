انتشار ظاهرة سرقة السيارات في كندا والحكومة تدرس الحلول

سلّطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على ازدياد سرقة السيارات في كندا، وبالأخص في مدينة تورنتو؛ إذ ازدادت السرقات بنسبة 150% في السنوات الست الماضية.

وأشارت أحدث الإحصائيات إلى ارتفاع السرقات بنسبة 24% عام 2022 في جميع أنحاء كندا، بحسب تقرير الصحيفة، وأضافت أن كثيرا من الأشخاص يعرفون شخصاً سُرقت سيارته هناك، ويمكن للجميع تقريبًا أن يتذكروا على الفور أحد عناوين سرقة السيارات التي أتيحت للمنصات الإخبارية الكثير من الفرص لنشرها.

وبحسب تقرير الصحيفة، تم تشكيل مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي للمساعدة في تتبع والعثور على السيارات المسروقة، لكن أغلب الأشخاص في التعليقات يحثون مالكي السيارات المسروقة على الاستسلام لحقيقة أن سياراتهم قد تكون في حاويات شحن للتهريب إلى الخارج.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو، في خطاب له في قمة سرقة السيارات في أوتاوا: "الجريمة المنظمة أصبحت أكثر جرأة، والسوق السوداء الدولية للسيارات المسروقة آخذة في التوسع".