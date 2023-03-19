الأول من نوعه.. كشف أثري فرعوني فريد في مصر

أعلنت فرق التنقيب الأثرية في مصر، عن كشف أثري جديد هو الأول من نوعه، يرتبط بالأبراج الفلكية التي كان يستخدمها الفراعنة.

وبحسب وزارة السياحة والآثار المصرية، نجح فريق من المرمّمين في الكشف، لأول مرة، عن لوحة لزودياك بسقف صالة الأعمدة من الناحية الجنوبية في معبد إسنا، بالإضافة إلى مناظر لشخصيات وحيوانات تظهر لأول مرة.