إضرابات هوليوود.. ما لا تعرفه عن الفروق في الرسوم والأجور للممثلين والكُتّاب

ويقول الكتّاب والممثلون المحتجون، "إن العصر الجديد من عالم صناعة الترفيه استهلك جزءًا كبيرًا من دخل الممثلين والكتّاب، وعندما يتعلق الأمر بالمال، فإن النقابات لديها قضية واحدة على وجه الخصوص في أذهانها وهي فرق الأجور".

وتعتبر مسألة الفروق في الأجور في عالم الترفيه مسألة مهمة جدًا بالنسبة للكتّاب والممثلين، التي تسمح لهم بالحصول على أجور إضافية في حال إعادة بث الأفلام على المنصات الإلكترونية أو شبكات التلفزة أو بيعها عن طريق الأقراص المدمجة.

فروقات الأجور

تقول نقابتا الممثلين والكتّاب، إن ظهور البث عبر الإنترنت أدى إلى تقليص الفروق في الأجور ورسوم البث بالنسبة لهم بشكل كبير، لكن الارتفاع السريع في خدمات البث عبر منصات شهيرة مثل "Netflix" و"Hulu" قلب هذا الواقع رأسًا على عقب، وأضاف أموالًا كبيرة بالنسبة لهذه المنصات.

وأشاروا إلى أن هذه المنصات لا تدفع أموالًا للممثلين والكتّاب عن عدد المشاهدات لأفلامهم ومسلسلاتهم المعروضة من خلالها، بل عن عدد المشتركين في قنواتهم، ما يعني أن الممثلين والكتّاب الذين يعملون مع شبكة "نيتفليكس"، على سبيل المثال يحصلون على أموال أكثر من نظرائهم العاملين مع شركات أصغر مثل "باراماونت بلس".

وطالب الكتّاب والممثلون بتعديلات على عقودهم مع هذه الشركات تضمن حصولهم على أموال إضافية.

في المقابل يقول تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون (AMPTP) ، وهي المجموعة التي تتفاوض نيابة عن الاستوديوهات، إن إعادة البث قد أفادت الممثلين والكتّاب، مما منحهم المزيد من الفرص للعمل وجعل من السهل لهم كسب مزيد من الدخل من البرامج التي تم إلغاؤها أو لا تحظى بشعبية.

صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية