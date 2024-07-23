تعمل مايكروسوفت على قائمة ابدأ "Start" لنظام التشغيل ويندوز 11 المصممة حديثًا والتي ستصنف تطبيقاتك حسب النوع، أو تعرضها في قائمة تطبيقات أندرويد مثل الشبكة.

إذا كنت تميل إلى تجربة تصميم قائمة "Start" جديدة على الكمبيوتر الخاص بك الذي يعمل بنظام ويندوز 11، فهناك ميزة غير معلنة تعمل عليها "مايكروسوفت" توفر المزيد من التخصيص للمستخدمين وتجعل تجربة استخدام ويندوز 11 أسهل وأسرع.

من ركائز ويندوز

قائمة "Start" هي واجهة مستخدم رسومية كانت جزءًا من نظام التشغيل ويندوز منذ نظام التشغيل ويندوز 95. وجرى تصميمها بواسطة دانييل أوران، مدير البرامج في شركة "مايكروسوفت". وتمت إعادة تسمية قائمة "Start" إلى "شاشة البداية" في نظام التشغيل ويندوز 8، قبل العودة إلى اسمها الأصلي مع نظام التشغيل ويندوز 10. واختيرت من قبل بعض أنظمة التشغيل الأخرى مثل Linux لتوفير تجربة أكثر شبهاً بنظام ويندوز.

إعادة تصميم كاملة

فيما تعرض قائمة "Start" الحالية جميع تطبيقاتك في قائمة رأسية مرتبة أبجديًا، يبدو أن "مايكروسوفت" قررت تغيير ذلك، واستلهمت الأفكار من مكتبة تطبيقات iOS لإعادة تصميم هذه القائمة. وهذا يعني أنه بدلاً من عرض جميع تطبيقاتك المثبتة في القائمة، قد يقوم ويندوز 11 بتصنيف جميع تطبيقاتك وتجميعها، حسب النوع.

بذلك، ستقوم قائمة "Start" الجديدة في ويندوز 11 بتصنيف التطبيقات إلى الإنتاجية والصور والفيديو والأخبار والطقس والترفيه والأدوات المساعدة والملاحة والخرائط وأدوات المطورين والموسيقى وغيرها. كما أن المستخدمين سيكونون قادرين على العودة إلى تصميم القائمة القديمة المنسدلة في أي وقت من خلال الإعدادات. بالإضافة إلى ذلك، توفر القائمة الجديدة القدرة على فرز التطبيقات أبجديًا بدلاً من تجميعها حسب النوع، والذي قد يكون مشابهًا لقائمة التطبيقات على نظام أندرويد. يذكر أنه نظرًا لأن "مايكروسوفت" لم تعلن رسميًا بعد عن قائمة "Start" الجديدة، فلا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت ستكون متاحة للجميع ومتى سيتم إطلاقها.