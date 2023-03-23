شاب تونسي يثير الاهتمام بصالون متنقل لـ"تجميل الكلاب"

أطلق شاب تونسي مشروعًا فريدًا لـ"تجميل الكلاب"، هو الأول من نوعه في تونس، ويجد المشروع إقبالًا واستحسانًا من الزبائن، بينما يخطط الشاب لتطويره.

وسيف الدين هو شاب تونسي على مشارف الثلاثين من عمره، ومؤسس شركة "تيتوس بات غرومينغ"، ويقول لـ "إرم نيوز" إنه درس في اختصاص العلوم الاقتصادية والمالية وحصل على شهادة الماجستير في التصرف المالي، واشتغل لسنوات في أحد المصارف، لكنه آثر في النهاية أن يمارس المهنة التي يحبّها، ومن ثم فكر في إطلاق مشروعه الخاص بتجميل الكلاب".

وأوضح سيف الدين، أنّ "المشروع لا سابق له في تونس، وانطلق منذ نحو شهرين ونصف الشهر، وبدأت الفكرة من حاجة شخصية، حيث إنّ عمله السابق كموظف في مصرف لم يكن يتيح له الوقت الكافي للاعتناء بكلبه، وكانت لديه مشكلة في هذا الباب، إضافة إلى أن جل العائلات التونسية أصبح لديها حيوانات أليفة تتولى تربيتها في المنازل".