شاب تونسي يثير الاهتمام بصالون متنقل لـ"تجميل الكلاب"
أطلق شاب تونسي مشروعًا فريدًا لـ"تجميل الكلاب"، هو الأول من نوعه في تونس، ويجد المشروع إقبالًا واستحسانًا من الزبائن، بينما يخطط الشاب لتطويره.
وسيف الدين هو شاب تونسي على مشارف الثلاثين من عمره، ومؤسس شركة "تيتوس بات غرومينغ"، ويقول لـ "إرم نيوز" إنه درس في اختصاص العلوم الاقتصادية والمالية وحصل على شهادة الماجستير في التصرف المالي، واشتغل لسنوات في أحد المصارف، لكنه آثر في النهاية أن يمارس المهنة التي يحبّها، ومن ثم فكر في إطلاق مشروعه الخاص بتجميل الكلاب".
وأوضح سيف الدين، أنّ "المشروع لا سابق له في تونس، وانطلق منذ نحو شهرين ونصف الشهر، وبدأت الفكرة من حاجة شخصية، حيث إنّ عمله السابق كموظف في مصرف لم يكن يتيح له الوقت الكافي للاعتناء بكلبه، وكانت لديه مشكلة في هذا الباب، إضافة إلى أن جل العائلات التونسية أصبح لديها حيوانات أليفة تتولى تربيتها في المنازل".
وأشار سيف الدين إلى أنه "فكّر في إطلاق أول صالون تجميل للكلاب في تونس، ووجد الدعم من عائلته لتجسيم هذه الفكرة وخلقها في تونس".
ويتولى سيف الدين صحبة الفريق العامل معه الانتقال إلى منازل الزبائن، حيث يتولى عمليات تجميل الكلاب داخل الشاحنة المتنقلة والمجهزة بكل ما يلزم لهذا الغرض.
ويعتمد الشاب التونسي حتى الآن على الزبائن في محافظات تونس الكبرى (العاصمة والمحافظات القريبة منها) على أن يوسّع دائرة نشاطه مستقبلًا نحو الساحل وبقية المحافظات.
ويؤكد مؤسس هذا المشروع، أنّ فكرة صالون تجميل الكلاب وجدت تفاعلًا كبيرًا وإعجابًا من الناس الذين لم يعهدوا مثل هذه الأفكار في تونس، مشيرًا إلى أنه بصدد إعداد الشاحنة الثانية من أجل توسيع دائرة تقديم خدمات هذا الصالون نحو بنزرت (شمالًا) وسوسة والحمامات والمنطقة الساحلية عامة.
وبخصوص الصعوبات التي كانت مطروحة أمامه عند إطلاق المشروع، قال سيف الدين، إنّ "الفكرة كانت مطروحة منذ مدّة لكن الإشكال كان في كيفية تنفيذها، حيث إنّ المشروع جديد ولا توجد الإمكانات اللازمة".
ومضى بالقول: "إضافة إلى أن البعض لم يراهن على المشروع ولم يوله أهمية، وبالتالي وجد تعطيلات في تركيز المشروع من حيث التزود بالخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وتصريف المياه المستعملة بعد استخدام الشاحنة المتنقلة المخصصة لتجميل الكلاب".
وأوضح أنّه "بفضل تشجيعات عائلته وبعض المحيطين به تمكن من إقناع الجهات الرسمية بأهمية مشروعه ومن أن يضع المشروع على الطريق الصحيح".
مشيرًا إلى أنه "بفضل فريق المحترفين الذي يعمل معه تمكن من الانتشار في فترة وجيزة، بدليل الرسائل التي يتم تلقيها من الزبائن الذين يشيدون بنتائج عمله ويبدون رضاهم عنها"، وفق تأكيده.
وفي حديثه عن طريقة العمل، قال سيف الدين، إنّ "مهمة الفريق أن يكسب ذلك الحيوان ثقته، حيث يخصص له الوقت للراحة والتواصل مع أعضاء الفريق الذين يترفقون في التعامل معه حتى ينال ثقتهم ولا يجد صعوبة في الولوج إلى الشاحنة حيث تجري عملية التجميل".
لافتًا إلى أنه "ترافق تلك الحصة أجواء من المرح وملاطفة ذلك الكلب والتقاط صور له، حتى يبقى في ذاكرته ما يأنس إليه ويجد فيه ثقة وطمأنينة في حال تمت إعادته لتلقي حصة أخرى بعد مدة".