مطاردة بحرية تحبط شحنة "ضخمة" من الكوكايين في الدومينيكان (فيديو)

في عملية امتدت لأكثر من 12 ساعة، تمكنت السلطات في جمهورية الدومينيكان من ضبط طن ونصف من الكوكايين، بعد مطاردة بحرية وجوية حثيثة لقارب مشتبه به قبالة الساحل الجنوبي للبلاد، قرب منطقة بيديرناليس. بحسب ما جاء في وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح كارلوس ديفرس، المتحدث باسم وكالة مكافحة المخدرات، أن هذه العملية تُعد واحدة من أكبر الضبطيات في تاريخ الدولة الكاريبية، مشيراً إلى أن المطاردة بدأت، صباح الإثنين وانتهت مساء اليوم نفسه، بإلقاء القبض على 4 أشخاص، هم 3 من المواطنين الدومينيكان، وكولومبي واحد.

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وشاركت في العملية وحدات متعددة من المروحيات والقوارب السريعة وآليات برية، حيث طُوِّقت المنطقة بحرياً وجوياً لضمان عدم فرار المشتبه بهم. وبحسب السلطات، تم العثور على شحنة الكوكايين مخبأة بإحكام داخل القارب، إلى جانب معدات تدل على استعداد الرحلة للتهريب الطويل.

وشملت المضبوطات أيضاً هاتفاً محمولاً، و 13 وعاء وقود، ومبرداً صغيراً يحتوي على ماء وطعام، وحقيبة ظهرت فيها ملابس للتبديل، في مؤشرات تؤكد أن العملية كانت مدروسة بعناية، ومعدة لرحلة تهريب طويلة.

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ويأتي هذا الإنجاز بعد أشهر فقط من تنفيذ أكبر عملية ضبط مخدرات في تاريخ البلاد أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين تمّت مصادرة 9.5 أطنان من الكوكايين بقيمة تقديرية تجاوزت 250 مليون دولار.

ووفق بيانات رسمية، فقد صادر المسؤولون، خلال العام الماضي، أكثر من 46 طناً من المخدرات، ما يعكس تصعيداً كبيراً في نشاط التهريب عبر الأراضي والمياه الدومينيكية.

ويؤكد اختصاصيون في مكافحة المخدرات أن جمهورية الدومينيكان لطالما كانت نقطة عبور مركزية لشحنات الكوكايين المتجهة إلى أوروبا، بسبب موقعها الجغرافي الإستراتيجي وشبكة التهريب النشطة التي تستغل سواحلها الواسعة.