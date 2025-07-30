هل الإفراط في استخدام الهاتف يسبب "الخرف الرقمي"؟

رغم أن "الخرف الرقمي" ليس تشخيصًا طبيًا رسميًا، إلا أن أبحاثًا متزايدة تشير إلى أن الإفراط في استخدام الشاشات قد يؤدي إلى تغيّرات معرفية تشبه أعراض الخرف المبكر، خصوصًا بين الأجيال الشابة، وظهر هذا المصطلح لأول مرة عام 2012 على يد عالم الأعصاب الألماني مانفريد سبيتزر، لوصف مشاكل في الذاكرة والانتباه يُعتقد أنها ناتجة عن الاستخدام المفرط للأجهزة الرقمية.

وكشفت دراسات حديثة عن ارتباط واضح بين كثرة استخدام الشاشات وزيادة خطر الإصابة بالخرف، فدراسة أُجريت عام 2022 وجدت أن قضاء وقت طويل أمام الشاشات بشكل سلبي – مثل مشاهدة التلفاز – يرتبط بزيادة خطر الخرف، بغضّ النظر عن مستوى النشاط البدني.

وعلى النقيض، فإن استخدام الكمبيوتر في أنشطة معرفية نشطة كان مرتبطًا بانخفاض هذا الخطر، وفي تحليل آخر عام 2023 شمل أكثر من 460 ألف شخص، تبين أن قضاء أكثر من أربع ساعات يوميًا أمام الشاشات يزيد خطر الإصابة بمرض ألزهايمر والخرف الوعائي وأنواع أخرى من الخرف.

ما أعراض الخرف الرقمي؟

وتشمل أعراض ما يُعرف بـ"الخرف الرقمي" مشكلات في الذاكرة قصيرة المدى، وصعوبة في التركيز أو أداء المهام المتعددة، والنسيان، ومشكلات في استرجاع الكلمات، كما أن اضطرابات النوم والمزاج الناتجة عن استخدام الشاشات تؤثر بدورها على وظائف الدماغ.

للحد من الآثار السلبية

ويؤكد الخبراء أن التكنولوجيا الرقمية تلعب دورًا مهمًا في الحياة المعاصرة، لكن الاعتدال في استخدامها هو المفتاح، ومن النصائح للحد من آثارها السلبية: تقليل الإشعارات الهاتفية، والحد من وقت مشاهدة وسائل الإعلام السلبية، وتخصيص وقت للنشاطات غير الرقمية، وفرض أوقات خالية من الشاشات.

كما يُنصح الآباء بتقديم قدوة جيدة لأطفالهم من خلال تبنّي عادات صحية في استخدام الشاشات والمشاركة الجماعية في تحديد القواعد.

ورغم أن الخرف الرقمي ليس حالة صحية رسمية، إلا أن المخاوف المتعلقة بصحة الدماغ في عصر التقنية المفرطة أصبحت حقيقية متنامية، فالتقليل من وقت الشاشة قد لا يحمي الذاكرة والانتباه فقط، بل قد يساعد أيضًا على تقليل مخاطر الإصابة بالخرف على المدى الطويل.



