سقوط مروّع لموظف من طائرة ركاب بسبب خطأ في التقدير(فيديو)

سقط موظف طيران في مطار بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، من طائرة ركاب من طراز "بوينغ A320 " كانت متوقفة وتستعد للإقلاع، بعد خطأ في التقدير حول سلم الطائرة.

وأظهر مقطع فيديو لحظة السقوط المروّع، حيث دفع اثنان من الموظفين سلم الركاب بعيدًا عنها تمهيدًا لإقلاعها فيما يبدو، بينما وضع موظف ثالث على متن الطائرة قدمه للخلف ظنًا منه أن السلم موجود.