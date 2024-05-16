سقوط مروّع لموظف من طائرة ركاب بسبب خطأ في التقدير(فيديو)
سقط موظف طيران في مطار بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، من طائرة ركاب من طراز "بوينغ A320 " كانت متوقفة وتستعد للإقلاع، بعد خطأ في التقدير حول سلم الطائرة.
وأظهر مقطع فيديو لحظة السقوط المروّع، حيث دفع اثنان من الموظفين سلم الركاب بعيدًا عنها تمهيدًا لإقلاعها فيما يبدو، بينما وضع موظف ثالث على متن الطائرة قدمه للخلف ظنًا منه أن السلم موجود.
وسقط الموظف بشكل مروّع وسط صدمة زملائه الذين هرعوا نحوه، فيما كشفت مواقع طيران متخصصة أن الإصابة التي تعرَّض لها غير خطيرة.
وفتحت شركة الخدمات الأرضية التي يعمل فيه الموظفون، تحقيقًا في الحادثة التي وقعت على متن طائرة تابعة لشركة "ترانس نوسا" الإندونيسية.
وتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط تعاطف كبير مع الموظف الذي تعرَّض لسقوط خطير.