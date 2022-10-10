رجل يدفع 39 ألف دولار مقابل رحلة مع أوبر مدتها 15 دقيقة



تحمل الشاب أليفر كابلان، 22 عاما، تكلفة ضخمة بلغت 35 ألف جنيه استرليني، أي حوالي 39 ألف دولار، وذلك مقابل رحلة مدتها 15 دقيقة، وذلك بعد أن قام بتحديد الوجهة بشكل خاطئ في أستراليا.

قام "كابلان" بطلب سيارة "أوبر" من خلال التطبيق عبر هاتفه الذكي بعد إنهاء عمله في مدينة بالقرب من مدينة مانشستر، لكي يتمكن من الذهاب لمقابلة بعض أصدقائه، والذين كانوا على بعد 6 كيلومترات من مكانه.

الشاب الإنجليزي أوضح لموقع "مانشستر إيفينينغ نيوز" أن تطبيق أوبر أظهر أن تكلفة الرحلة ستتراوح بين 10 جنيهات إلى 11 جنيها استرلينيا، ولكن الصدمة الحقيقية جاءته في اليوم التالي، عندما استقبل رسالة بريد إلكتروني من أوبر تخبره بأن حسابه لايمتلك رصيدا كافيا لتسديد تكلفة الرحلة، وهي 35427 جنيها استرلينيا.

أوضح "كابلان" أنه اعتاد استخدام "أوبر" في رحلاته بين أماكن منزله وعمله ذهابا وإيابا خلال معظم أيام الأسبوع، وبالتالي فإن التكلفة كانت معروفة، ومن هنا جاءت الصدمة الكبرى بهذا المبلغ الضخم.

بحسب لقطات "سكرين شوت" شاركها "كابلان" مع صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، فإنه قد تواصل مع خدمة الدعم لدى "أوبر"، والتي أوضح أحد موظفيها أن الشاب الإنجليزي كان قد حدد وجهته بطريق الخطأ في أستراليا، مما أدى إلى خلل في أنظمة الشركة أسفر عن احتساب الأجرة بعشرات الآلاف من الجنيهات الأسترلينية.