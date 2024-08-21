خلال آخر محطة أوروبية في جولتها (العصور)، فوجئت نجمة موسيقى البوب الأمريكية تايلور سويفت بانضمام المغنية البريطانية فلورنس ويلش إليها في الأداء الحي الأول لأغنية "فلوريدا".

كما أدت نجمة البوب خلال العرض الذي أقيم أمس الثلاثاء في استاد "ويمبلي"، ​​أغنية "وداعا يا لندن"، للمرة الأولى، وهي أغنية يعتقد المعجبون بشكل كبير أنها تدور حول نهاية علاقتها مع الممثل البريطاني جو ألوين.

والأغنيتان موجودتان في ألبوم سويفت الحادي عشر بعنوان (ذا تورشرد بويتس ديبارتمنت) "قسم الشعراء المعذبين" والذي صدر هذا العام.

وشاركت ويلش، وهي من فرقة أغاني الروك البريطانية (فلورنس + ذا ماشين)، في كتابة أغنية (فلوريدا) وكذلك في غنائها بالنسخة المسجلة.

واجتذبت سويفت المعجبين من شتى الأنحاء للحصول على فرصة لمشاهدة عرضها، الذي نال استحسان النقاد في أوروبا.

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وعادت المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية إلى استاد "ويمبلي" في لندن الأسبوع الماضي لإحياء خمسة عروض بعد إلغاء حفلاتها في فيينا، حيث أحبطت السلطات مخططا لشن هجوم.

ووفق وكالة أنباء "رويترز"، سارع بعض المعجبين المحبطين وعددهم حوالي 195 ألفا في فيينا إلى شراء تذاكر حفلات لندن من مواقع إعادة البيع، حيث كلفت التذاكر ما يصل إلى 10 أضعاف قيمتها الرسمية.

وجولة العصور هي الأولى التي تدر إيرادات تتجاوز المليار دولار.

ورغم أن الشرطة البريطانية قالت إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الأحداث في فيينا ستؤثر على أي من العروض في ويمبلي، فقد كانت هناك إجراءات أمنية واضحة للغاية في الاستاد.

وتم حظر التجمع خارج حفلات تايلور سويفت من دون تذاكر، كما فعل الآلاف في ميونيخ الشهر الماضي، في محاولة من السلطات للحد من المخاطر التي يصعب السيطرة عليها خارج الاستاد.

وستعود الجولة إلى الولايات المتحدة في أكتوبر /تشرين الأول وستُختتم في فانكوفر في كندا في ديسمبر/ كانون الأول.