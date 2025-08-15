بعد ساعات من ظهوره الأخير.. وفاة التيكتوكر العراقي "سيد علي" (فيديو)

تُوفي التيكتوكر العراقي الساخر، والمعروف بلقب "سيد علي"، اليوم الجمعة، بعد ساعات من آخر ظهور له أمام متابعيه في مقطع فيديو بدا فيه حزيناً.

وأعلنت وسائل إعلام عراقية ومدونون ومتابعون عراقيون كثر، وفاة سيد علي بأزمة قلبية مفاجئة في محافظة ديالى التي يقيم فيها.

وأثارت وفاة "سيد علي" الذي يتابعه عشرات آلاف الأشخاص في "تيك توك" صدمة بين المتابعين في العراق الذين شاهدوا ظهوره الأخير والحزين قبل وفاته بساعات قليلة.

ودوّن عدد من المتابعين، عبارات اعتذار من الراحل على تعليقاتهم الساخرة منه، في الفترة الماضية، بعد أن علموا بوفاته.

وظهر "سيد علي" في مقطع فيديو أخير أمام متابعيه دون أن يتحدث بأي كلمة، وبدا متأثراً أو حزيناً دون أن يوضح سبباً لحالته تلك، لتُعلن وفاته بعدها بساعات.

ويقدم سيد علي، محتوى كوميدياً ساخراً في "تيك توك"، وكثيراً ما جلب له انتقادات وسخرية وصلت في إحدى المرات إلى استدعائه من لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، والتي تكافح مخالفات المشاهير للقوانين.