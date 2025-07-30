تونس تسابق الزمن لإخماد عشرات الحرائق

كشفت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من إخماد 144 حريقًا خلال يوم واحد، في خضم موجة حرائق اجتاحت البلاد، وسط تسجيل معدلات حرارة قياسية في الأيام الماضية.

وقال جهاز الحماية المدنية إن عناصره تمكّنوا من السيطرة على نحو 202 حريق في أنحاء البلاد كافة، بينما تتواصل الجهود لإطفاء حرائق أخرى في غابات كثيفة بجبل منصور، الرابط بين محافظتي زغوان وسليانة.

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جاء ذلك في وقت سادت فيه مخاوف من وصول الحرائق إلى السكان، بعد أن أطلق مواطنون نداء استغاثة إثر اقتراب النيران من منازلهم بفعل قوّة الرياح وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، ما يجعل الغابات والمناطق الجبلية عرضة للاشتعال بسهولة.

ولم تكشف السلطات بعد عن أسباب هذه الحرائق، لكن تُتهم جهات لم تتم تسميتها بافتعالها، في حين يُرجع كُثر هذه الحرائق إلى العوامل المناخية، والإهمال البشري.

وأدّت موجة الحرّ الشديدة التي ضربت مختلف محافظات تونس إلى اندلاع سلسلة حرائق اجتاحت مناطق غابية وجبلية في البلاد.

تأتي هذه الحرائق وسط ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة التي تجاوزت 48 درجة مئوية في بعض المناطق، وفق ما أعلن معهد الرصد الجوي وجهاز الحماية المدنية.

وفي ولاية (محافظة) باجة، شمال غربي البلاد، اندلع حريق ضخم في جبل "سيار" بمنطقة سيدي إسماعيل، وحاولت وحدات الإطفاء بمشاركة مروحيات عسكرية تطويق ألسنة اللهب، ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.