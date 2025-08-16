سوريا.. ضبط شبكتين لترويج المخدرات في حلب ودرعا (صور)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الجمعة، تنفيذ عمليتين أمنيتين أسفرتا عن ضبط كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة في محافظتي حلب ودرعا.

وأوضحت الوزارة، عبر موقع "إكس"، أن فرع مكافحة المخدرات في حلب أوقف شبكة لترويج المخدرات وألقى القبض على جميع أفرادها، وضبط بحوزتهم نحو 200 ألف حبة كبتاغون، جرت مصادرتها وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة تمهيداً لتقديمهم للقضاء.

وفي عملية منفصلة، ضبط فرع مكافحة المخدرات في درعا مطربانات مخصصة لتخزين المواد الغذائية، كانت تحتوي على كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، عقب تنفيذ كمين محكم، إذ تمت مصادرة الكمية تمهيدًا لإتلافها وفق القوانين والأنظمة المرعية.