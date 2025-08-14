ما سر توجه صناع الدراما المصرية للكوميديا؟

يبدو أن صناع الدراما في مصر يراهنون هذا الصيف على الكوميديا، لتقديم موسم "أوف سيزون" مختلف، بعد أن طغت الأعمال الاجتماعية الثقيلة والقضايا الجادة على موسم رمضان الماضي.

فرغم تنوع الإنتاج بين الإثارة والدراما الاجتماعية، استحوذت الأعمال الكوميدية على النصيب الأكبر هذا الموسم، مع التحضير لعرض ستة مسلسلات تدور في إطار "لايت" و"كوميدي".

وفي مقدمة الأعمال يأتي مسلسل "ابن النادي"، من بطولة أحمد فهمي، المقرر عرضه حصريا عبر منصة "شاهد"، وتدور أحداثه في أجواء كرة القدم وكواليس الأندية، حول شاب مدلل يصبح رئيسا لأحد الأندية الرياضية، بمشاركة حاتم صلاح، سيد رجب، وجيهان الشماشيرجي، من تأليف مهاب طارق وإخراج كريم سعد.

كما بدأ تصوير الجزء الخامس من "اللعبة"، أحد أنجح الأعمال الكوميدية في مواسمه السابقة، من بطولة هشام ماجد وشيكو، مع مغامرات جديدة وضيوف شرف، تحت إدارة المخرج معتز التوني.

أخبار ذات علاقة "كتالوج" يتصدر المشاهدات برؤية اجتماعية ورسالة إنسانية مؤثرة

أما مسلسل "كتالوج"، المعروض حاليا على "نتفليكس"، فيقدم مزيجًا من الكوميديا والدراما، عبر قصة زوج يفقد زوجته، في إطار اجتماعي خفيف، من بطولة ريهام عبد الغفور، محمد فراج، وسماح أنور.

ويخوض الفنان محمد سلام أولى بطولاته المطلقة في "كارثة طبيعية"، المقرر عرضه نهاية أغسطس على منصة Watch It، في إطار كوميدي اجتماعي من 10 حلقات.

ويعود مسلسل "البيت بيتي" بجزئه الثالث عبر "شاهد"، محافظًا على مزيجه من الرعب والفكاهة، من بطولة كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، وميرنا جميل، على أن يبدأ تصويره قريبا.

كما يشهد الموسم تعاونا جديدا بين هالة صدقي وسوسن بدر بعد 11 عامًا، في مسلسل "هناء وشيرين"، وهو عمل كوميدي اجتماعي كان مقرراً تصويره قبل أن يتم تأجيله إلى ما بعد عطلة الصيف.

أخبار ذات علاقة بعد دراما رمضانية شائكة.. الكوميديا تسيطر على مسلسلات 2025

وفي تصريح لـ"إرم نيوز"، قال الناقد الفني محمود قاسم إن موسم صيف 2025 يحمل مؤشرات إيجابية بفضل تنوع الأعمال بين الكوميديا والدراما الاجتماعية والإثارة، مع دخول مخرجين جدد وعودة أسماء بارزة.

وأضاف أن المنافسة بين المنصات الرقمية والقنوات الفضائية تصب في مصلحة الجمهور؛ إذ تمنحه خيارات مشاهدة أوسع، خاصة مع عرض بعض الأعمال بالتوازي على الجانبين.

وأكد قاسم أن كثيرا من صناع الدراما يفضلون معالجة القضايا الاجتماعية الجادة في إطار كوميدي لجذب المشاهد وتخفيف حدة الطرح، مشيرًا إلى أن هذا التنوع قد يجعل صيف 2025 موسما حيويا يناسب جمهورا يبحث عن الترفيه الخفيف بعد زخم الموسم الرمضاني.