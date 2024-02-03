حقيقة وقف مسلسل "كوبرا" لمحمد إمام

كشف المنتج السعودي حسن عسيري حقيقة وقف مسلسل "كوبرا"، الذي يخوض به الفنان المصري محمد إمام الموسم الرمضاني 2024، مشيرا أن هذه الأنباء عارية من الصحة.

وأكد عسيري، في بيان صحفي: "لم نتلق أي تعليمات من أي جهة حول إيقاف المسلسل، وبدأنا التصوير في 13 يناير الماضي، وتوقفنا مرتين لظروف سفر الممثلين وجداول ومواعيد التصوير لبعضهم ومنها التوقف من أجل حضور حفل جوي أوورد لبطل المسلسل".

وردّ على أنباء وقف المسلسل بالقول: "هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة وكل ما ذُكر غير صحيح والتصوير مستمر بمشاركة فريق العمل بأكمله والجميع يعمل بأقصى طاقة ممكنة".

وأوضح: "نتوقف كل مرحلة تصوير أو الانتقال لموقع رئيسي جديد لمدة يومين أو ثلاثة أيام وتحديدًا بعد مشاهد الأكشن الكبيرة والخطرة، وأنا سعيد بهذه التجربة ومتفائل بردود الفعل، نظرًا لطريقة الكتابة المختلفة وبالتكنيك الذي ينتهجه المخرج المميز أحمد شفيق".