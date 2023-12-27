في حادثة مؤلمة.. حاوية نفايات تودي بحياة طفلة يمنية

توفيت طفلة في عدن إثر سقوط حاوية لجمع النفايات على جسدها أثناء محاولتها تسلقها بحثا عن بقايا طعام.

وتداول ناشطون يمنيون، عبر منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مرئياً، يعتذر "إرم نيوز" عن نشره، يظهر محاولة الطفلة تسلّق الحاوية وسقوطها على جسدها الضئيل، مما أدى إلى وفاتها.

ووفقاً للناشطين اليمنيين، فإن الواقعة تعود ليوم الإثنين، في أحد أحياء مديرية الشيخ عثمان شمال محافظة عدن، ولم يُلاحظ وجود الطفلة أسفل حاوية النفايات أي أحد من المارة، سوى مواطن أثناء رميه كيس قمامة، وذلك بعد وقت طويل من سقوطها عليها، ليسارع في انتشالها، إلا أنها كانت قد فارقت الحياة.