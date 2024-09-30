5 مهارات "حياتية" لطفلك قبل سن العاشرة

في ظل التطور التكنولوجي السريع، قد ينسى بعض الأطفال تعلم المهارات العملية الضرورية في حياتهم اليومية.

ووفقًا لدراسة أجرتها شركة AVG Technologies، فإن 57% من الأطفال بين سن 3 و 5 سنوات يمكنهم التعامل مع التطبيقات على الهواتف الذكية، بينما 14% فقط يستطيعون ربط أحذيتهم.

تيم إلمور، مؤسس منظمة "Growing Leaders" التي تعمل على تعزيز القيادة لدى الأطفال، يقول: "كثير من الآباء يتولون كل شيء نيابة عن أطفالهم، بينما الأفضل هو تعليمهم الاعتماد على أنفسهم".

وبحسب موقع Parents, إليك بعض النصائح لمساعدة أطفالك على اكتساب مهارات الحياة:

الإسعافات الأولية

من الممكن للأطفال تعلم كيفية مساعدة شخص يختنق في سن مبكرة، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يمكن للأطفال الذين يبلغون 9 سنوات البدء في تعلم الإنعاش القلبي الرئوي.

معالجة الجروح البسيطة

عندما يتعرض طفلك لجرح بسيط، من المهم تعليمه كيفية التصرف بشكل صحيح:

- غسل الجرح بالماء والصابون

- الضغط على الجرح لوقف النزيف

- وضع الفازلين للحفاظ على رطوبة الجرح وتغطيته بضمادة

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التسوق الذكي

تدريب الطفل على اتخاذ قرارات مستهلك ذكي أمر مهم، ويمكن للأطفال المشاركة في التسوق كما يأتي:

- مناقشة الأسعار والخيارات أمامهم

- إعطاؤهم مصروفًا ليشتروا بعض الأشياء بأنفسهم

- تحديهم للبحث عن المنتجات الأرخص عند التسوق

تغليف الهدايا

تغليف الهدايا يعزز من مهارات الطفل التنظيمية والإبداعية، يمكن للأطفال الصغار المساعدة على قص الورق ووضع الشريط اللاصق، بينما يمكن للأطفال الأكبر سنًّا تعلم كيفية تغليف الهدية بشكل صحيح.

تحضير وجبة بسيطة

دعم الأطفال في المطبخ يمكن أن يعزز استقلاليتهم. ابدأ بتعليمهم تحضير الوجبات البسيطة:

- تقطيع الفاكهة بسكين بلاستيكي.

- إعداد السندويشات والعصائر.

- مع تقدمهم في العمر، يمكنهم استخدام الفرن أو الموقد تحت إشراف الأهل.