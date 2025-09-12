تحديد أولى جلسات محاكمة فادي خفاجة في قضية مها أحمد ومجدي كامل

حددت المحكمة الاقتصادية في القاهرة يوم 20 أكتوبر المقبل موعدًا لانعقاد أولى جلسات محاكمة الفنان المصري الشاب فادي خفاجة، في القضية المقامة ضده بتهمة سبّ وقذف الفنان مجدي كامل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا القرار بعد أن أسندت النيابة العامة بمحافظة الجيزة إلى فادي خفاجة تهمًا تتعلق بالسب والقذف العلني، على خلفية بلاغ قدمه الفنان مجدي كامل وزوجته الفنانة مها أحمد، يتهمان فيه خفاجة بالإساءة إليهما عبر منشورات ومقاطع مصورة نُشرت على منصات إلكترونية، وفق صحف محلية.

وأكد المحامي محمود النجدي، وكيل الفنان مجدي كامل، أن قرار إحالة خفاجة إلى المحاكمة جاء بعد تحقيقات مطوّلة أجرتها النيابة المختصة، انتهت إلى ثبوت أركان الجريمة الموجهة إليه، ما استدعى مثوله أمام المحكمة.

وكانت الواقعة قد بدأت عندما تقدم الثنائي الفني الزوجي، مجدي كامل ومها أحمد، ببلاغ رسمي إلى مديرية أمن الجيزة، تضمن توثيقًا للإساءات التي وُجهت إليهما، مشيرين إلى أن تلك التصرفات تُعد تعديًا على السُمعة، وتشويهًا متعمدًا عبر منصات عامة.

وحسب وسائل إعلام مصرية، برز اسم الفنان فادي خفاجة مؤخرًا على تطبيق "تيك توك"، فقد لجأ إلى تقديم البثوث المباشرة والمقاطع المرئية عبر تك توك ومنصات التواصل الاجتماعي، كوسيلة بديلة لمصدر الدخل، بعد ابتعاده عن الساحة التمثيلية، إلا أن تلك الأنشطة الرقمية لم تَخلُ من الجدل، إذ دخل خفاجة في مواجهات كلامية حادة مع المتابعين، تخللتها عبارات وردود أثارت جدلًا واسعًا سابقًا.

وتترقب الأوساط الفنية والجمهور مجريات الجلسة الأولى، في قضية قد تُلقي بظلالها على صورة الفنان الشاب ومسيرته، في ظل تصاعد الجدل حول الحدود الأخلاقية للتفاعل الرقمي بين المشاهير والجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، وامتداده إلى بين الفنانين أو المشاهير وبعضهم بعضًا.