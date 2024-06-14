وفاة مؤثرة لمسؤول سعودي خلال خدمة الحجاج
نعى وزير سعودي وموظفون وعاملون في موسم الحج الحالي، ومدونون سعوديون من مختلف مناطق المملكة، بعبارات مؤثرة، أحد المسؤولين العاملين في القطاع الصحي، بعد أن توفي خلال تواجده في عمله بخدمة ضيوف الرحمن.
وفارق عبدالله عبدالكريم الحارثي الحياة يوم الثلاثاء الماضي وهو على رأس عمله في خدمة الحجاج، حيث كان يشغل مركز المشرف الصحي في قطاع الجمرات.
ومنذ ذلك الحين، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي سيلاً من العبارات المؤثرة والحزينة في وداع الرجل الذي قال عاملون وزملاء له في المشاعر المقدسة إنه توفي على رأس عمله في خدمة ضيوف الرحمن.
وانضم وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، للمترحمين على المسؤول الراحل واستذكار مآثره.
وقال في تدوينة له: "تُوفي الزميل العزيز عبدالله عبدالكريم الحارثي - رحمه الله - وهو في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة ضمن رحلة عطاء طويلة؛ أخلص فيها لرسالته وصنع خلالها عظيم الأثر في حياة الكثيرين.".
وكتب حجي الحجي، وهو مسؤول سابق في وزارة الصحة في نعي زميله: "فجعت بنبأ رحيل الزميل عبدالله عبدالكريم الحارثي الذي وافاه الأجل المحتوم وهو على رأس العمل بعد أن أشرف على تجهيز المراكز الصحية على جسر الجمرات خدمة لضيوف الرحمن".
وأضاف: "يعتبر الحارثي من قيادات التجمع الصحي بمكة المكرمة وله خبرة طويلة بأعمال الحج الصحية تغمده الله بواسع رحمته".
ويقول عاملون في موسم الحج الحالي، إن الراحل كان حتى وقت قريب من وفاته في مشعر منى يساعد فرق التجهيزات بالمراكز الصحية.
واعتاد الحارثي العمل في مواسم الحج خلال السنوات الماضية ضمن فريق وزارة الصحة الكبير الذي ينتشر في جميع أنحاء المشاعر المقدسة التي تستضيف هذا الموسم قرابة مليوني حاج وحاجة كثير منهم من كبار السن الذين يحتاجون لرعاية طبية.