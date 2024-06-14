وفاة مؤثرة لمسؤول سعودي خلال خدمة الحجاج

نعى وزير سعودي وموظفون وعاملون في موسم الحج الحالي، ومدونون سعوديون من مختلف مناطق المملكة، بعبارات مؤثرة، أحد المسؤولين العاملين في القطاع الصحي، بعد أن توفي خلال تواجده في عمله بخدمة ضيوف الرحمن.

وفارق عبدالله عبدالكريم الحارثي الحياة يوم الثلاثاء الماضي وهو على رأس عمله في خدمة الحجاج، حيث كان يشغل مركز المشرف الصحي في قطاع الجمرات.

ومنذ ذلك الحين، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي سيلاً من العبارات المؤثرة والحزينة في وداع الرجل الذي قال عاملون وزملاء له في المشاعر المقدسة إنه توفي على رأس عمله في خدمة ضيوف الرحمن.