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في جريمة مروعة.. ضابط تركي يقتل عائلته وينتحر

في جريمة مروعة.. ضابط تركي يقتل عائلته وينتحر
تعبيريةالمصدر: iStock
قحطان العبوش
قحطان العبوش
01 أغسطس 2025، 9:39 ص

أقدم ضابط تركي يعمل في قوة مكافحة الشغب، على قتل زوجته وطفليه، بسلاح العمل، قبل أن ينتحر في مجزرة عائلية مروعة.

وقتل الضابط الشاب "جوشكون سويليماز"، 35 عاماً، زوجته "نازلي"، 33 عاماً، وابنه "ياغز"،7 سنوات، وابنته "دورو"، عامان، قبل أن يقتل نفسه أيضاً.

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وكانت الأم وطفيلها نائمين في منزل والدتها في مدينة "دنيزلي" بجنوب غرب تركيا، عندما هاجمهم الأب فجر اليوم الجمعة.

وقالت وسائل إعلام تركيا، إن الضابط كان يقضي إجازة برفقة عائلته، وقد قدم منذ ثلاثة أيام من مكان عمله الأمني في ولاية "شرناك" بجنوب تركيا، لمنزل حماته حيث كانت تقيم عائلته بانتظار انتقالهم إلى منزل في مكان عمله.

وطلبت صاحبة المنزل، النجدة عندما سمعت صوت إطلاق النار في غرفة ابنتها وحفيديها، لتحضر الشرطة والإسعاف وتعثر عليهم متوفين، بينما فارق الضابط الحياة خلال إسعافه.

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ويُعتقد أن الضابط الذي تزوج العام 2017، كان يعاني من اكتئاب في الفترة الماضية بسبب ديون مالية ناجمة عن تجارته في مجال العقارات.

وذكرت مواقع إخبارية محلية، أن الرجل مدان بمبلغ يتراوح بين 6 و 7 مليون ليرة تركية (150 إلى 175 ألف دولار)، ولم يتمكن من اقتراضها لسدادها لأصحابها.

وتناقل مدوّنون أتراك في مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً مؤثّرة للعائلة، تُظهرهم في لقطات فنية وأخرى طبيعية، التقطوها في سنوات وأوقات سابقة، قبل الصدمة بمقتلهم جميعاً.

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