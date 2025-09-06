سيلينا غوميز وبيني بلانكو يجهزان زفافا سريا مليئا بالمفاجآت

أعلنت مصادر فنية أنّ النجمة سيلينا غوميز وخطيبها بيني بلانكو يخططان لإقامة حفل زفافهما في نهاية أيلول/سبتمبر الجاري بمنطقة مونتيسيتو في سانتا باربرا جنوبي كاليفورنيا، في حدث يكتنفه أكبر قدر من السرية، وفق موقع TMZ.

ولم يُكشف حتى الآن عن مكان الحفل للمدعوين، إذ قرر الثنائي نقل ضيوفهم مباشرة من نقطة تجمع في مونتيسيتو إلى موقع الزفاف، حفاظاً على الخصوصية. وتُشير المعلومات إلى أنّ الحفل سيمتد على مدى يومين، وطُلب من المدعوين إحضار حقائبهم للإقامة طوال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل.

وعلى الرغم من كونه حفلًا عائلياً ومقتصراً على المقربين، فإنّه سيشهد حضور عدد من نجوم الفن والموسيقى، من بينهم تايلور سويفت وترافيس كيلسي، وزملاء سيلينا في مسلسل Only Murders in the Building، إضافة إلى نجوم موسيقيين من أصدقاء بيني ومن تعاون معهم سابقاً، ومن بينهم إد شيران الذي أكد حضوره بالفعل.

وأوضحت المصادر أنّ أي تسريبات أو انتهاك للسرية قوبل بغضب شديد من الثنائي، لكن الوقت لم يسمح بإجراء تغييرات جذرية على الترتيبات، لذا تم تعزيز الإجراءات الأمنية لضمان أقصى درجات الخصوصية. كما يفكر الثنائي فيما إذا كانوا سيسمحون للمدعوين باستخدام هواتفهم خلال الحفل، لتوفير تجربة حصرية وتفرغ الجميع للاستمتاع باللحظات.

يذكر أنّ الإجراءات المشددة تعكس طبيعة حياة سيلينا غوميز كبعيدة عن الأضواء في مناسبات خاصة، وما يتطلبه حضور شخصيات عامة كثيرة من حماية وضمان سرية الحدث.

وهكذا يُتوقع لزفاف سيلينا وبيني أن يجمع بين البساطة العائلية والفخامة الآمنة، في واحدة من أكثر حفلات المشاهير تشويقاً هذا العام.