أشرف زكي: اتخذنا إجراءات قانونية ضد منتحلة شخصية مريم عامر منيب

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد منتحلة شخصية مريم، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، بعد استخدامها صفحة وهمية على موقع "فيسبوك" للإساءة إليه وإلى الفنان أحمد عبد العزيز.

من جانبها، نفت مريم عامر منيب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أي صلة لها بهذه الصفحات، مؤكدة أنها فوجئت باستغلال اسمها وشخصيتها في نشر ادعاءات وتصريحات لم تصدر عنها.

وقالت: "بكل أسف وصلنا لمرحلة أصبح فيها البعض يستغل اسمي في أمور لم ولن تصدر مني، وآخرها الإساءة للأستاذ الكبير أشرف زكي، وهو أمر أرفضه تمامًا".

وأضافت: "أؤكد للجميع أنني لم أكتب أو أتواصل بأي إساءة ضد أي شخص، وكل ما يُنشر من هذه الحسابات هو محض افتراء، والإجراءات القانونية مستمرة ضد كل من يسيء أو ينتحل شخصيتي".

وكانت إحدى الصفحات المزيفة قد نشرت أخيرًا مقطع فيديو للفنان أحمد عبد العزيز مرفقًا بتعليق مسيء بحق نقيب المهن التمثيلية، ما دفع أشرف زكي وأسرة الفنان الراحل عامر منيب إلى المضي في مقاضاة المتورطين في هذه الانتهاكات الإلكترونية.