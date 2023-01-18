عجوز بريطاني يحقق حلمه بعد نجاته من هجوم ألماني قبل 79 عامًا

وذكرت أن روجر كان محظوظًا لكونه واحدًا من 107 رجال على متن الزورق الحربي تم إنقاذهم، لكن لم تطأ قدميه الماء مرة أخرى منذ الحادث الذي أودى بحياة 464 جنديًا.

ولفتت إلى أن "بطل الحرب" روجر، هو واحد من إثنين فقط من الناجين ما زالا على قيد الحياة، وأنه أراد تحقيق حلمه بالسباحة لأول مرة بعد تلك الحادثة.

وقالت الصحيفة: "لقد كان دائمًا مترددًا في العودة إلى الماء، لكنه جعل ذلك جزءًا من قائمة أمنياته عندما انتقل إلى دار فولي جرانج في مدينة وورواكشير أوائل العام الماضي".

وأضافت: "بعد أن سمع موظفو دار الرعاية قصة بقاء روجر المذهلة، أرادوا مساعدته في تحقيق حلمه والتواصل مع مركز ترفيهي محلي"، مشيرة إلى أن المركز دعى روجر الأسبوع الماضي للسباحة لمدة 20 دقيقة.

وقال روجر، الذي كان يعمل سابقًا في مدينة "برمنغهام" وسط إنجلترا: "لقد استمتعت بالسباحة، ولكن كان هناك الكثير من الجهد لشخص في سني الآن.. ومع ذلك، يجب أن أقول، كان الماء أكثر دفئًا مما كان عليه كل تلك السنوات الماضية في القناة الإنجليزية".