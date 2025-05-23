الصين.. 8 مفقودين إثر انزلاق طيني ابتلع قرية (فيديو)

تُواصل فرق الإنقاذ في جنوب الصين سباقها مع الزمن بحثاً عن 8 مفقودين جراء انزلاق طيني عنيف ضرب قرية في محافظة لونغشنغ، بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم، فجر اليوم الجمعة، وذلك وفقاً لتقييم أولي للسلطات المحلية.

الكارثة الطبيعية تسببت أيضاً في تدمير 10 منازل، وسط ظروف جغرافية صعبة تعرقل جهود البحث والإنقاذ.

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وفي تطوّر موازٍ، أعلنت حكومة مقاطعة قويتشو ارتفاع عدد ضحايا انهيارين أرضيين وقعا، يوم أمس الخميس، إلى 4 قتلى، بينما لا يزال 17 شخصاً آخرين محاصرين تحت الأنقاض.

الانهيارات وقعت في بلدتي تشانغشي وقوهوا التابعتين لمدينة بيجيه، حيث تم حصر شخصين في تشانغشي، و19 في قوهوا.

واستجابةً لتزايد التهديدات، رفعت مقاطعة قويتشو مستوى الطوارئ إلى الدرجة الثانية، بينما أعلنت وزارة الموارد الطبيعية الصينية رفع استجابتها إلى المستوى ذاته عند الساعة 11 صباحاً، وأرسلت فرق دعم ميداني للمساعدة في إدارة الكارثة وتنسيق جهود الإنقاذ.