انسحاب مغن من فرقة "إن سي تي" الكورية بسبب "تهمة جنسية"

ترك "تايل" مغني فرقة البوب الكورية "إن سي تي" الفرقة، بعد توجيه اتهامات له بارتكاب جريمة جنسية "غير محددة"، على ما أعلنت شركة الإنتاج موسيقي للمغني الكوري الجنوبي.

وأصدرت وكالة المغني تايل بيانا، اليوم الأربعاء، عبر حسابها على "إكس"، أفادت فيه بأنه سيغادر فرقة الفتيان، بعد علمه باتهامه بقضية جنائية تتعلق بجريمة جنسية، ولم تقدم الوكالة أي تفاصيل بشأن طبيعة الجريمة.

وأضافت أن بسبب خطورة الاتهام، نوقش تايل بشأن عدم قدرته على مواصلة نشاطه مع الفرقة، ليقرر أنه سيغادرها، لافتة إلى أن المغني الكوري يتعاون بشكل كامل مع الشرطة.

وظهرت فرقة فتيان كورية الجنوبية "إن سي تي"، التي يعد تايل جزءا منها، عام 2016، لتصبح مشهورة عالميا، بحيث تضم حاليا 20 عضوا، مقسمين إلى وحدات فرعية، منها "إن سي تي 127" و"إن سي تي دريم" و"إن سي تي ويش"، وكان تايل عضوا مؤخرا في "إن سي تي 127".