تعرض الفنان إيهاب توفيق لهجوم واسع النطاق من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أنه تخلى عن مكانته المرموقة كمطرب له تاريخ، ويسعى لمجاراة مطربي المهرجانات.

وطرح توفيق البرومو التشويقي لأغنيته الجديدة "الأستاذ" عبر حسابه في إنستغرام، والتي يؤديها مع مطرب المهرجانات إسلام شندي معلقا: "انتظروا فيديو كليب الأستاذ لإيهاب توفيق وشندي قريبا".

وبدأ الهجوم بمجرد تداول نبأ وجود تعاون مشترك بين توفيق وشندي، لكنه ازداد حدة بمجرد نشر المقطع الترويجي الذي يظهر فيه المطرب بصحبة موديل تتراقص مع موسيقى شبيهة بموسيقى المهرجانات.

وحمل المقطع كلمات تبدو غريبة على تراث إيهاب توفيق وغير مستساغة، بحسب التعليقات، مثل "أستاذ قناص" و"ملك السيطرة" و"اسألوا عني" و"سابق الكل" وهو ما اُعْتُبِر استنساخا لقاموس وأفكار ومعان تخص جيل المهرجانات فقط.

وناشدت تعليقات كثيرة إيهاب توفيق التوقف عن تقليد مطربي هذا اللون الغنائي "الهابط" و"السوقي"، لافتة إلى أن المطرب تأخر كثيرا عن أبناء جيله في مصر والعالم العربي وأساء لمكانته، وإن كان لا يزال بإمكانه تدارك الأمر، على حد تعبير كثيرين.