السعودية تطلق منصة إلكترونية لخدمات الإبل

أعلن نادي الإبل في السعودية، الاثنين، قرب إطلاق منصة إلكترونية تقدم خدماتها لملاك الإبل والعاملين في القطاع، على غرار منصة "أبشر" الحكومية الإلكترونية، التي تتيح للسكان إنجاز غالبية معاملاتهم من هواتفهم النقالة.

وكشف رئيس النادي الحكومي، فهد بن حثلين، عن الخطوة الجديدة عبر حسابه الرسمي في موقع "إكس"، وقال: "نُبشر جميع ملاك الإبل ومحبيها بإطلاق منصة قريباً مشابهة في نظامها وعملها لنظام (أبشر)، حيث تهتم بالإبل، وكل ما يخدم قطاعها".

وأضاف بن حثلين أن المنصة الجديدة تواكب التطورات والتحولات الرقمية التي تشهدها المملكة، و"تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم التي تقدم جميع الخدمات المتعلقة بهذا المخلوق العظيم".

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وشهد قطاع الإبل في المملكة تطوراً كبيراً في غضون سنوات قليلة، أشرف فيها نادي الإبل على عدة خطوات كان بينها خدمة تأمين على الإبل، وخدمة توثيق وحفظ سلالات الإبل عبر الاستعانة بالحمض النووي لها، ومنحها بطاقة شخصية.

وتنظم المملكة سنوياً أكبر مهرجان للإبل في العالم، وتبلغ قيمة جوائزه 250 مليون ريال؛ ما يُعادل نحو 67 مليون دولار.

كما يتنافس الملّاك على الجوائز في مسابقات أخرى من خلال إبلهم التي تمتلك مواصفات جمالية تؤهلها للفوز في المسابقات المقسمة وفقاً للون الإبل وسنها، وما إذا كانت تشارك على نحو فردي أو في قطعان يُطلق عليها "منقيات".

وقال المدير التنفيذي لنادي الإبل، بندر القحطاني، في وقتٍ سابق، إن حجم قطاع الإبل في المملكة يقدر حالياً بنحو 50 مليار ريال (نحو 13.3 مليار دولار)، مع وصول عدد الإبل في المملكة إلى 1.8 مليون رأس.