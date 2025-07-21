مسن يرتكب جريمة مروعة في تركيا (فيديو)

أقدم رجل قارب المئة عام من عمره في تركيا، على ارتكاب جريمة مروعة عندما أطلق النار من مسدس يحمله بيده بينما يتكئ على عصاً بيده الأخرى، مصيباً ثلاثة أشخاص.

ووثق مقطع فيديو لحظات الجريمة، عندما نهض الرجل المسن وعمره، 93 عاماً، من على كرسي في حديقة، وهاجم آخر بمسدس متسبباً له بإصابة خطيرة فيما أصيب اثنان آخران من دون قصد.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن الجريمة وقعت في إحدى قرى ولاية "إسبارطة"، بجنوب غربي تركيا، وقد بدأت بخلاف بين المسن وضحيته.

وأضافت أن الرجل المستهدف في الجريمة، تعرض لإصابة بليغة ويتلقى العلاج في المستشفى، فيما لم تتضح درجة خطورة إصابة اثنين آخرين، بينهما طفل.

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وسرعان ما أوقفت الشرطة الرجل التسعيني، وأخضعته للتحقيق تمهيداً لإحالته للمحاكمة، ليكون أحد أكبر المجرمين سناً في تاريخ البلاد.