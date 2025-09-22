منها "الجلوس والموسيقى".. عادات يومية تعرضك للخطر

هناك العديد من العادات التي نعتبرها غير ضارة في الروتين اليومي وقد تُلحق ضررًا بالغًا بأجسامنا مع مرور الوقت.

ويشارك الدكتور مانان فورا، جراح العظام، في منشوره على إنستغرام، العادات الصامتة التي قد تُلحق الضرر بأعضاء الجسم، ويُقدم إرشادات حول ما يجب الانتباه إليه للحفاظ على الصحة.

الرئتين - التنفس عن طريق الفم

يقول الدكتور مانان إن "التنفس عبر الفم يُجفف المجاري الهوائية ويزيد من خطر الإصابة بالعدوى".

ومع مرور الوقت، قد يزيد هذا من احتمالية الإصابة بمشاكل الجهاز التنفسي ويُقلل من كفاءة الأكسجين في الجسم.

أخبار ذات علاقة عادات "صحية" قد تلطّخ أسنانك أكثر من القهوة

القلب – الجلوس لفترات طويلة

إن قضاء ساعات جالسًا دون حركة يُبطئ الدورة الدموية ويُسبب ضغطًا إضافيًا على القلب.

وينصح الدكتور مانان بأخذ فترات راحة قصيرة للتمدد أو المشي كل ساعة.

العيون - فرك عينيك

قد يكون فرك العينين مريحًا، لكنه قد يخدش القرنية ويدخل الجراثيم.

ووفقًا للدكتور مانان، فإن هذا يزيد من خطر مشاكل الرؤية طويلة الأمد.

المعدة - تناول الطعام بسرعة كبيرة أو الإفراط في تناول الطعام

يُحذّر الطبيب من أن الإفراط في تناول الطعام أو تناوله بسرعة قد يُسبب اضطرابًا في الهضم، وإن تخصيص وقت كافٍ لمضغ الطعام جيدًا وتناول كميات أصغر يُساعد معدتك على هضم الوجبات بكفاءة.

الكبد – تناول وجبات ثقيلة في وقت متأخر من الليل

تُثقل الولائم الليلية المتأخرة كاهل الكبد وقد تُبطئ عملية الأيض.

ويقترح الدكتور مانان إنهاء العشاء قبل النوم بساعتين أو ثلاث ساعات على الأقل لإتاحة الوقت للكبد لمعالجة الطعام.

الكلى - الجفاف

عدم شرب كمية كافية من الماء قد يُجهد الكلى ويزيد من خطر الإصابة بالحصوات، وينصح بالحفاظ على ترطيب الجسم بانتظام طوال اليوم لدعم وظائف الكلى .

الدماغ – تعدد المهام المستمر

قد يبدو تعدد المهام مفيدًا، لكنه يُقلل التركيز ويُضعف الذاكرة مع مرور الوقت.

ووفقًا للدكتور مانان، فإن التركيز على مهمة واحدة في كل مرة يُحسّن الأداء الإدراكي.

أخبار ذات علاقة عادات بسيطة يمكن أن تبقي عقلك شابا لسنوات

الأذنين - التعرض للموسيقى الصاخبة

قد يؤدي الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة لفترات طويلة إلى فقدان السمع بشكل دائم.

وينصح الدكتور مانان بالحفاظ على مستوى صوت معتدل وأخذ فترات راحة لحماية أذنيك.