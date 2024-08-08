بدأ مطعم جديد في السعودية استقبال زبائنه من دون تقديم ضمانات لهم بعدم التعرض لحوادث أو إصابات في الصالة المعلقة بالهواء بواسطة رافعة، على ارتفاع 50 متراً.

ويقع المطعم الجديد في مدينة أبها بمنطقة عسير جنوبي غرب المملكة، وهو عبارة عن منصة معلقة في الهواء في منطقة جبلية، تتيح مناظر خلابة للسياح الكثر في الوجهة السياحية النشطة التي تتداخل فيها الغيوم مع الجبال.

ووفقاً لمنصة حجز التذاكر في المطعم المعلق، فإن المطعم يشترط على الراغبين بتجربة تناول الطعام فيه الحضور على مسؤوليتهم الخاصة، "ولا يتحمل المنظم مسؤولية أي حوادث أو إصابات".

كما نص شرط آخر على أنه "عند حضور هذه الفعالية، يتنازل الحضور عن أي مطالبات ضد منظميها".

ورغم تلك الشروط، فإن المطعم يلقى إقبالاً لافتاً، كما بدا في كثير من مقاطع الفيديو التي نشرها زواره الجدد، أو من يشاهدونه من الأسفل.

وفي مقطع ترويجي نشرته الشركة المشغلة للمطعم المعلق، اختارت وضع أغنية "في سحابة" للفنان محمد عبده، لترافق مشهد الزبائن وهم يتناولون طعامهم في الجو.

لكن كثيراً من المدونين السعوديين، وحتى من خارج المملكة، قالوا في سيل تعليقات على مقاطع فيديو للمطعم المعلق إنهم يخشون التجربة، وقدم آخرون بلاغات للجهات المختصة، وبينها وزارة السياحة؛ للتحقق من إجراءات السلامة في المطعم.

وتستمر تجربة الراغبين في تناول وجبة في الهواء ساعة واحدة، في حين تبلغ أسعار التذاكر 145 ريالاً للشخص الواحد، مع شرط يقول إنه "لا يُسمح بالدخول لمن يقل طولهم عن 130 سنتيمتراً".