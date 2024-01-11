طبيب بارز.. أول الحاصلين على الإقامة المميزة في السعودية
حقق طبيب بارز متخصص بأمراض العقم، ومقيم في السعودية منذ سنوات طويلة، شروط الإقامة المميزة عن فئة الكفاءة الاستثنائية، ما يجعله من أوائل الحاصلين على الإقامة الجديدة ذات المزايا المتعددة التي أطلقتها المملكة حديثًا.
وأعلن الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة في السعودية، محمد السلطان، أن شروط الإقامة المميزة الجديدة عن فئة الكفاءة الاستثنائية، تنطبق على طبيب متخصص بحالات العقم بعدما ساهم بعلاج الكثير من الحالات.
ويقيم الطبيب المقصود في المملكة منذ نحو 25 عامًا، وأسهم في إدخال البهجة والسرور على 1300 منزل في السعودية على حد وصف السلطان، بعدما ساهم بشفاء ذلك العدد الكبير من حالات العقم، لتُنجب تلك الأسر أطفالًا بعد انتظار طويل.
وقال السلطان إن الطبيب الذي لم يكشف عن اسمه حفاظًا على الخصوصية، يستحق الحصول على الفئة الجديدة من الإقامة المميزة، مبينًا أنه عمل في القطاع الصحي بمناطق المملكة، وشارك بتأسيس كلية صحية، وتدرب على يديه كثير من أصحاب الكفاءات السعودية، وأصبح عدد كبير منهم استشاريين في مختلف مناطق المملكة.
والسعودية، وهي أكبر اقتصادات المنطقة، وجهة نشطة للعمل للملايين، بمن فيهم كفاءات علمية بينهم أطباء عملوا لعقود طويلة في المملكة التي تستضيف حاليًا نحو 13 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات.
وأطلقت السعودية، اليوم الأربعاء، 5 أنواع من الإقامات المميزة لجميع الجنسيات، توفر لحامليها مزايا عديدة يشبه بعضها ما يتمتع به السعوديون، وفق شروط ومدد محددة لكل نوع من تلك الإقامات.
وقال مركز الإقامة المميزة في السعودية إن الإقامات المميزة الخمس الجديدة، هي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار، وستوفر تلك الإقامات لحامليها فرصة الاستقرار والعمل في المملكة.
وصُممت إقامة "كفاءة استثنائية" لكل كفاءة إدارية وصحية وعلمية وبحثية، ممن لديهم المهارات أو الخبرات النوعية أو كبار التنفيذيين الذين يسهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية.
فيما صُممت إقامة "موهبة" للمواهب والمتخصصين في المجالات الثقافية والرياضية، ليكونوا جزءًا من الحراك الثقافي والرياضي والتطور المستمر، في حين صُممت إقامة "مستثمر أعمال" للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، والاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها وتطوّر بيئة الأعمال فيها.
وتُمنح إقامة "رائد أعمال" لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة والأفكار المبتكرة والإبداعية الراغبين في إطلاق أعمالهم أو تطوير شركاتهم الناشئة في المملكة، ليكونوا مشاركين في رحلة التحول الاقتصادي الطموحة، في حين خُصصت إقامة "مالك عقار" لمالكي العقار الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة.
وبدأ مركز الإقامة المميزة، منذ العام 2019ن استقبال طلبات الراغبين بالحصول عليها من خلال منصة إلكترونية يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات.
وقبل الكشف عن الفئات الخمس الجديدة للإقامة المميزة، كان المركز يقدم نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يُدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنويًا، ويتيح للمقيم مزايا عديدة.