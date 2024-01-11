طبيب بارز.. أول الحاصلين على الإقامة المميزة في السعودية

حقق طبيب بارز متخصص بأمراض العقم، ومقيم في السعودية منذ سنوات طويلة، شروط الإقامة المميزة عن فئة الكفاءة الاستثنائية، ما يجعله من أوائل الحاصلين على الإقامة الجديدة ذات المزايا المتعددة التي أطلقتها المملكة حديثًا.

وأعلن الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة في السعودية، محمد السلطان، أن شروط الإقامة المميزة الجديدة عن فئة الكفاءة الاستثنائية، تنطبق على طبيب متخصص بحالات العقم بعدما ساهم بعلاج الكثير من الحالات.

ويقيم الطبيب المقصود في المملكة منذ نحو 25 عامًا، وأسهم في إدخال البهجة والسرور على 1300 منزل في السعودية على حد وصف السلطان، بعدما ساهم بشفاء ذلك العدد الكبير من حالات العقم، لتُنجب تلك الأسر أطفالًا بعد انتظار طويل.

وقال السلطان إن الطبيب الذي لم يكشف عن اسمه حفاظًا على الخصوصية، يستحق الحصول على الفئة الجديدة من الإقامة المميزة، مبينًا أنه عمل في القطاع الصحي بمناطق المملكة، وشارك بتأسيس كلية صحية، وتدرب على يديه كثير من أصحاب الكفاءات السعودية، وأصبح عدد كبير منهم استشاريين في مختلف مناطق المملكة.

والسعودية، وهي أكبر اقتصادات المنطقة، وجهة نشطة للعمل للملايين، بمن فيهم كفاءات علمية بينهم أطباء عملوا لعقود طويلة في المملكة التي تستضيف حاليًا نحو 13 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات.