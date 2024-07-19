سخر الرئيس التنفيذي لمنصة "إكس" إيلون ماسك من الخلل الفني الذي حدث اليوم الجمعة في النظام العالمي لشركة "مايكروسوفت"، والذي تسبب بحالة إرباك عالمية في مطارات وبنوك ومستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية والعربية.

ونشر ماسك منشورا يحمل "إيموجي" لوجه ضاحك تعليقاً على منشور ساخر يظهر شاشات زرقاء تشير إلى عطل عالمي، سببه خلل تقني في نظام مايكروسوفت.

وظهر في المنشور رجل يتفرج وهو يدخن السيجارة بكل هدوء، في إشارة إلى أنه يمثل منصة إكس التي لم يصلها العطل.

من جانبها، أعلنت مايكروسوفت أنها تحقق في مشكلة تؤثر على العديد من تطبيقات وخدمات Microsoft 365.

وقالت إنها حددت السبب، وتعمل على إصلاحه، مؤكدة أن تحسنا مستمرا في خدماتها مع استمرار نقلها لبنية تحتية غير متأثرة.

وكانت قد أعلنت مطارات ومؤسسات حول العالم تأثرها بالعطل التقني، وأدى إلى توقف الخدمة في عدد من المواقع.

أخبار ذات علاقة أبرز شركات الطيران التي تضررت من عطل مايكروسوفت

وبحسب "رويترز"، أثر الانقطاع التقني العالمي على العمليات في مختلف البلدان، بما في ذلك الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، الجمعة، التوقف الأرضي لرحلات العديد من شركات الطيران الأمريكية الكبرى، بسبب مشاكل في الاتصالات.