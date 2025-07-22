سوري يشتري عملات برونزية "تاريخية" ويسلمها للمتحف الوطني (صور)

في لفتة تعكس الوعي المجتمعي بأهمية التراث، بادر مواطن سوري إلى تسليم مجموعة نادرة من العملات البرونزية القديمة للمتحف الوطني في حلب، بعد أن اشتراها عبر الإنترنت من شخص لم يدرك قيمتها التاريخية.

وجاءت هذه المبادرة في وقت استلمت فيه مديرية الآثار والمتاحف في حلب نحو ألف قطعة أثرية متنوعة، بينها فخاريات وزجاجيات وقطع برونزية وتماثيل حجرية، ضمن جهود رسمية لمكافحة تهريب الآثار، بالتعاون مع محافظة حلب وقيادة منطقة جرابلس وقوى من وزارة الدفاع.

أخبار ذات علاقة سوريا.. 5 ملايين دولار لحماية التراث الثقافي ومكافحة تهريب الآثار

مدير الآثار والمتاحف في حلب، منير القسقاس، أشاد في تصريح لوكالة "سانا" بهذه الجهود، واعتبر استعادة القطع الأثرية إنجازاً مهماً في حماية التراث السوري، مؤكداً أن مبادرة المواطن تسلط الضوء على دور الأفراد في صون الهوية الثقافية.

وأضاف القسقاس أن هذه الخطوات تندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، والحفاظ على المواقع التاريخية من التنقيب العشوائي، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بالقطع الأثرية، وهو الأمر الذي انتشر مؤخراً بشكل يدعو للقلق.