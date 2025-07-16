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بعد 50 عاماً من الغياب.. العثور على طائر كيوي نادر في نيوزيلندا

بعد 50 عاماً من الغياب.. العثور على طائر كيوي نادر في نيوزيلندا
طائر الكيوي المصدر: iStock
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2025، 6:49 ص

تم العثور على طائر نادر في البر الرئيس لنيوزيلندا لأول مرة منذ 50 عاما، بحسب ما أعلنت سلطات الحفاظ على البيئة في البلاد اليوم الأربعاء.

وقالت السلطات إن  طائر "الكيوي بوكوبوكو" وهو الفصيلة الأصغر بين أنواع الكيوي، كان يُعتقد أنه يعيش فقط في الجزر البحرية والمواقع المسيجة الخالية من الحيوانات المفترسة.

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لكن أحد الصيادين المتعاقدين مع الإدارة رصد الطائر في منطقة نائية على الساحل الغربي لجزيرة الجنوب.

وتم جمع ريش صغير من الطائر لتأكيد أنه بالفعل من نوع "الكيوي بوكوبوكو".

وقالت إميلي كينج، قائدة مجموعة استعادة الكيوي، إن الاكتشاف كان شبه معجزة.

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وأضافت: "آخر مشاهدة مؤكدة لطائر كيوي بوكوبوكو في البر الرئيس كانت في عام 1978. وعلى الرغم من سنوات من البحث المستهدف، لم نعثر عليها، حتى الآن".

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